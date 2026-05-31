Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının gölgesinde, Gazze Şeridi’ndeki insani bilançoya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, yürürlükteki ateşkese rağmen İsrail ordusunun Kurban Bayramı süresince Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 33 sivil yaşamını yitirirken, 130’dan fazla sivil de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelere son 24 saat içerisinde 1 kişinin cansız bedeninin ulaştırıldığını, 8 yaralının da tedavi altına alındığını bildirdi.

ATEŞKES DÖNEMİNDEKİ KAYIPLAR ARTIYOR

Açıklanan resmi veriler, 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasından bu yana geçen süreçteki kayıpları da gözler önüne serdi. Buna göre, ateşkes döneminin başladığı tarihten itibaren hayatını kaybedenlerin sayısı 930’a ulaştı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları neticesinde enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 781’e yükselirken, aynı dönemde yaralananların sayısı ise 2 bin 819 olarak kayıtlara geçti.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNİ AŞMIŞ DURUMDA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in askeri operasyonlarının ve saldırılarının ilk başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçteki toplam bilançoyu da güncelledi.

Buna göre, Gazze Şeridi'nde harekatın başlangıcından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 939’a yükseldi. Çatışmalar ve bombardımanlar neticesinde tedavi altına alınan toplam yaralı sayısının ise 172 bin 927’ye ulaştığı bildirildi. Bölgede tıbbi imkansızlıklar ve yıkım nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşanmaya devam ediyor.