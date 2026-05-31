Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve isimlerini açıklamak istemeyen İsrailli askerler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü askeri operasyonlar ve ateşkes süreçlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Ekim 2025 ile Ocak 2026 tarihleri arasında bölgede görev yapan askerler, tanıklık ettikleri uygulamalardan duydukları rahatsızlık ve öfke nedeniyle konuşma kararı aldıklarını belirtti.

"SARI HAT'TA ÇATIŞMA KURALLARI BELİRSİZ"

Gazze'deki operasyonlarda ordu içinde tam bir "kaos ve düzensizlik" halinin hakim olduğunu aktaran askerler, özellikle tampon bölge niteliğindeki "Sarı Hat" çevresinde çatışma kurallarının belirsiz olduğunu ifade etti. Askerlerin anlatımlarına göre, komutanlar kamuoyuna ateşkese bağlı kalındığı imajını vermeye çalışsa da özel görüşmelerinde Gazze'deki savaşı sürdürme niyetlerini açıkça dile getirdi.

Ateşkes döneminde dahi kontrollerindeki bölgenin yakınından geçen ve içinde sivil Filistinlilerin bulunduğu bir aracın hedef alınarak imha edildiğini belirten askerler, bu saldırıyı gerçekleştiren personelin diğer askerler tarafından tebrik edilerek kutlama yapıldığını iddia etti. Ekim 2025'teki ateşkesten sonra bu tür kutlamaların bir alışkanlık haline geldiği vurgulandı.

"GAZZE'DEKİ DURUM ORMANA BENZİYORDU"

AP'ye konuşan 20 yaşındaki bir İsrail askeri, bölgedeki durumu şu sözlerle tasvir etti:

"Sarı Hat'ı geçen veya yaklaşan her Filistinliyi vurmaktan zevk alan askerleri gördüm. Gazze'deki durum ormana benziyordu. Ateşkesten sonra bize verilen talimatlar çok netti: Bu hattı geçen her şahsın üzerine doğrudan ateş açın."

Bir diğer asker ise sahadaki güçlerin, hedef alınacak noktaların koordinatlarını tamamen sezgi ve tahminlere dayanarak ilettiğini, uzaktan gördükleri kişilerin kimliklerini tespit etmeden doğrudan ateş altına aldıklarını doğruladı. Sahada insan hayatının hiçbir değerinin olmadığını ifade eden bir diğer asker, üst rütbelilerden gelen "kendinizi korumak için kararlı olun" talimatının pratik karşılığının "öldürücü ateş açmak" olarak algılandığını kaydetti.

İSRAİL ORDUSUNDAN "DOĞRUDAN TEHDİT" SAVUNMASI

Askerlerin itirafları ve iddiaları üzerine Associated Press'e açıklama yapan İsrail ordusu yetkilileri, Gazze'deki Sarı Hat'ın hassas bir bölge olduğunu ve alanda uyarı tabelalarının yer aldığını savundu. Ordudan yapılan açıklamada, Filistinlilerin sadece hatta yaklaştıkları için hedef alınmadığı öne sürülerek, askerlerin yalnızca "doğrudan bir tehdit" algıladıklarında ateş açtıkları iddia edildi.

Sarı Hat'tan birkaç yüz metre uzaklıkta görev yaptığını belirten bir asker ise bu savunmanın aksine, hattı geçmeye çalışan birkaç Filistinlinin doğrudan hedef alınarak öldürüldüğünü kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Ordu yetkililerinin sahadaki güçlere net emirler verdiğini hatırlatan asker, verilen temel talimatın "Bedel ne olursa olsun tasfiye edin" ve "Bedel ne olursa olsun Sarı Hat'ı koruyun" şeklinde olduğunu sözlerine ekledi.

İtirafçı askerlerden biri, ateşkesi “şaka” olarak nitelendirdi.