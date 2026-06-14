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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılardaki can kayıpları ve yaralılara ilişkin güncel verileri yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık tarafından paylaşılan son verilere göre, sadece son 24 saat içerisinde Gazze'deki hastanelere 3 yaşamını yitirmiş kişinin ve 16 yaralının sevk edildiği bildirildi.

ATEŞKES SONRASI BİLANÇO NETLEŞİYOR

Gazze Şeridi'nde taraflar arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana geçen süreçteki kayıplar da netleşmeye başladı. Açıklamada, ateşkes ilanından bu yana İsrail saldırıları sebebiyle 986 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 138 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Aynı dönemde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu enkaz altından 783 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

YARALI SAYISI 173 BİNİ GEÇTİ

Ekim 2023'ten bu yana devam eden genel bilançonun da yer aldığı açıklamada, Gazze Şeridi genelindeki toplam can kaybının 72 bin 996'ya ulaştığı resmen teyit edildi. Saldırılar boyunca yaralananların toplam sayısı ise 173 bin 246 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yıkılan binaların enkazı altında hâlâ ulaşılamayan binlerce cenazenin bulunduğunu ve kayıpları arama çalışmalarının zorlu şartlar altında sürdürüldüğünü yineledi.