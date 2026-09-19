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Gaziantep’te bazı devlet okullarında yaşanan öğretmen yetersizliği nedeniyle öğrencilerin derslere düzenli başlayamadığı bildirildi. Veliler, öğretmeni bulunmayan sınıflardaki çocukların okul girişinden geri çevrilerek evlerine gönderildiğini aktarırken, eğitim sendikaları kentteki özellikle sınıf öğretmeni ihtiyacının ciddi seviyelere ulaştığını belirtti.

Vatan Mahallesi’nde bulunan Latife Özmimar İlkokulu’nda çocuğu eğitim gören bir veli, öğretmen eksikliği sebebiyle öğrencilerin okula düzenli şekilde başlayamadığını ifade etti. İlkokula yeni adım atan çocukların okul ortamına alışması gereken dönemde yaşanan soruna dikkat çeken veli, okul girişinde öğrencilerin listelerden kontrol edildiğini ve öğretmeni olmayan sınıflarda bulunan öğrencilerin evlerine gönderildiğini aktardı.

Nefes'in haberine göre Gaziantep’teki öğretmen ihtiyacını değerlendiren Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, kent genelinde yaklaşık 3 bin 500 ücretli öğretmenin görevlendirildiğini söyledi. Arpat, bu öğretmenlerin önemli bir kısmının sınıf öğretmeni açığını gidermek amacıyla görevlendirildiğini belirtti.

Öğretmen eksikliğinin özellikle kentin yoksul bölgelerindeki okullarda daha belirgin hale geldiğini ifade eden Arpat, Düztepe, Vatan, Narlıtepe, Ünaldı, Tekstilkent, Perilikaya, Şirinevler, İncilikaya, Çıksorut, Göllüce ve Karşıyaka çevresindeki bazı ilkokullarda sınıf öğretmeni doluluk oranının yüzde 20 ila 30 arasında kaldığını aktardı.

Arpat, mevcut açığın ücretli öğretmenler aracılığıyla giderilmeye çalışıldığını ancak görevlendirilen öğretmenlerin tamamının henüz görevlerine başlamadığını dile getirdi. Şirinevler Bahattin Teymur İlkokulu’nda 16 ücretli öğretmenin görevlendirildiğini belirten Arpat, bu öğretmenlerin bir kısmında pedagojik formasyon bulunmadığını da öne sürdü.

Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı da kentteki öğretmen ihtiyacının dikkat çekici seviyede olduğunu belirtti. Parlakçı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmelerde kendilerine Gaziantep’teki öğretmen açığının 3 binin üzerinde olduğunun aktarıldığını söyledi.

Öğretmen ihtiyacının ücretli öğretmenlik yoluyla karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Parlakçı, sahadaki eksikliğin açıklanan rakamların üzerinde olduğunu savundu. Bazı okullarda kadrolu öğretmen sayısının oldukça azaldığını belirten Parlakçı, buna karşılık ücretli öğretmen sayısının 20’nin üzerine çıkabildiğini kaydetti.

Parlakçı, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının sonlandırılması gerektiğini belirterek atama bekleyen öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesini istedi.

Ücretli öğretmenlerin ders saati üzerinden ücret aldığını belirten Parlakçı, saat başına ödemenin 185 lira olduğunu ifade etti. Eğitim sendikalarının açıkladığı verilere göre Türkiye genelindeki öğretmen sayısı yaklaşık 1 milyon 187 bin seviyesinde bulunuyor.

Sendikaların verilerinde 55 ilde toplam 80 bin 449 öğretmen açığı bulunduğu, 62 ilde ise 71 bin 757 ücretli öğretmenin görev yaptığı belirtildi. Gaziantep’te veliler, öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için öğretmen eksikliğinin giderilmesini talep ederken, eğitim sendikaları kalıcı çözüm için kadrolu öğretmen istihdamının artırılması gerektiğini ifade ediyor.