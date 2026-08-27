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Kaynak: İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle baca yangını meydana geldi. Yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye görevlilerinin zamanında müdahalesi sayesinde bacadaki yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebine ilişkin ekiplerce inceleme başlatıldı.