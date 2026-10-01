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Kaynak: İHA

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde etkili olan yağış, Kilis-Hatay kara yolunda kazaya neden oldu. Tahtaköprü Barajı mevkisinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki şarampole savruldu.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre L.D. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, kara yolundan çıkarak şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Tırın içerisinde sıkışan L.D., ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.