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Olay, İslahiye ilçesine bağlı Güllühöyük Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında meydana geldi. İş yerinde çalışan personel, ekmeklerin konulduğu boş sandığın içerisinde hareket eden bir yılan olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kendi çabalarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan fırın sahibi Y.Y., durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÖZEL APARATLA YAKALADI

İhbar üzerine fırına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen deneyimli itfaiye personeli, yılan yakalama aparatı kullanarak sürüngeni zarar vermeden sandıktan çıkardı.

Güvenli bir şekilde çuvala konulan yılan, fırından uzaklaştırılarak yerleşim yerlerinin dışındaki kırsal bir alanda yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.