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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da sürpriz bir transfer krizi yaşanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin İsviçreli kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'nin, Polonya Ligi ekiplerinden Wieczysta Kraków ile sözleşme imzaladığı kulüp tarafından resmen duyuruldu.

GAZİANTEP FK'NIN BİLGİSİ OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam etmesine rağmen gerçekleştirilen transferden kırmızı-siyahlı kulübün bilgisinin olmadığı öne sürüldü.

GÖZLER FIFA'YA ÇEVRİLDİ

Gaziantep FK'nın onayı olmadan gerçekleştiği iddia edilen transfer nedeniyle dosyanın FIFA'ya taşınmasının ve yaşanacak sürece göre yaptırım uygulanmasının beklendiği ifade edildi.

İki sezondur Gaziantep FK forması giyen Christopher Lungoyi'nin transferine ilişkin kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.