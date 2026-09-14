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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu maçta Mehmet Türkmen düdük çalıyor.

Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nın 7, Fenerbahçe'nin ise 6 puanı bulunuyor.

İSMAİL KARTAL'DAN LUKAKU SÜRPRİZİ

İsmail Kartal, Gaziantep FK karşısında Vedat Muriqi yerine Romelu Lukaku'ya ilk 11'de şans verdi. Böylelikle Belçikalı yıldız sarı lacivertli formayla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda görev aldı.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' Hakem Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başladı.

MAXIM'İN ŞUTU FENERBAHÇE SAVUNMASINA TAKILDI

14' Gaziantep FK tehlikeli geldi. Maxim'in ceza sahası dışından çektiği şutta top Fenerbahçe savunmasından sekerek Ederson'da kaldı.

SORESCU GOLE YAKLAŞTI

16' Gaziantep FK bu kez Sorescu ile uzaktan şansını denedi. Rumen oyuncunun yerden şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

FENERBAHÇE TAÇ ORGANİZASYONUYLA POZİSYON YARATTI

17' Archie Brown'un uzun taç atışında ceza sahasına doğru gelen topa Skriniar kafayı vurdu. Kaleci Tobiasz üzerine gelen şutta hata yapmadı.

ARCHIE BROWN'DAN ÇOK KRİTİK MÜDAHALE

23' Gaziantep FK maçın şu ana kadarki en net pozisyonunu yakaladı. Sol kanattan yapılan ortada arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Sorescu'ya Archie Brown son anda kayarak yaptığı müdahaleyle şut şansı tanımadı.

SORESCU YİNE UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

28' Sorescu yine uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Top üstten dışarı çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

34' Archie Brown'un sol kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde topa dokundu. Ancak top direğin yanından farklı şekilde dışarı çıktı.

GUENDOUZI İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇIRDI

38' Defansın arkasına atılan derin topta kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu daha müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pası aktardı. Guendouzi çok net pozisyonda çerçeveyi tutturamadı.

SORESCU'DAN BİR GOL TEHDİDİ DAHA

42' Gaziantep FK bir kez daha Sorescu ile pozisyona girdi. Archie Brown'un arkasına sarkan Sorescu çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topla buluştu. Şutunda isabeti bulamadı.

GAZİANTEP FK KONERNDEN GOLE YAKLAŞTI

44' Maxim'in kornerden ortasında Arda Kızıldağ ceza sahası içinde harika yükselerek kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.