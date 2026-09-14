Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi

Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 1

İsmail Kartal’ın Roma maçı sonrasındaki istifa krizinin aşılmasıyla morallenmeye çalışan sarı-lacivertliler ile Orhan Ak yönetiminde çıkış arayan Gaziantep ekibinin mücadelesi öncesinde yapay zekanın skor tahmini dikkat çekti.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 2

YAPAY ZEKADAN GOLLÜ BERABERLİK VEYA EV SAHİBİ GALİBİYETİ ÖNGÖRÜSÜ

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 3

İki takımın son durumları ve teknik detaylar analiz edilerek sorulan yapay zeka simülasyonuna göre; karşılaşmanın gollü bir beraberlikle (1-1 veya 2-2) sonuçlanma ihtimali öne çıkıyor.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 4

Yapay zeka, alternatif güçlü bir senaryo olarak ev sahibi Gaziantep FK'nın saha avantajını kullanarak sahadan 1 farkla galip ayrılabileceğini öngörüyor.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 5

MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN, VAR'DA TAMAS BOGNAR VAR

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 6

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda Macar hakem Tamas Bognar otururken, AVAR görevini İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 7

Gaziantep FK'da Nazım Sangare, Fuat Bavuk ve Ali Osman Kalın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 8

YAYIN BİLGİLERİ VE MUHTEMEL 11'LER

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 9

Gaziantep Stadyumu'nda bu akşam (14 Eylül Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 10

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 11

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Camara, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

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Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi - Resim: 12

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriç.

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