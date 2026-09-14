İsmail Kartal’ın Roma maçı sonrasındaki istifa krizinin aşılmasıyla morallenmeye çalışan sarı-lacivertliler ile Orhan Ak yönetiminde çıkış arayan Gaziantep ekibinin mücadelesi öncesinde yapay zekanın skor tahmini dikkat çekti.
Yapay zeka Gaziantep-Fenerbahçe maçının skorunu verdi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.Haber Merkezi
YAPAY ZEKADAN GOLLÜ BERABERLİK VEYA EV SAHİBİ GALİBİYETİ ÖNGÖRÜSÜ
İki takımın son durumları ve teknik detaylar analiz edilerek sorulan yapay zeka simülasyonuna göre; karşılaşmanın gollü bir beraberlikle (1-1 veya 2-2) sonuçlanma ihtimali öne çıkıyor.
Yapay zeka, alternatif güçlü bir senaryo olarak ev sahibi Gaziantep FK'nın saha avantajını kullanarak sahadan 1 farkla galip ayrılabileceğini öngörüyor.
MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN, VAR'DA TAMAS BOGNAR VAR
Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda Macar hakem Tamas Bognar otururken, AVAR görevini İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Gaziantep FK'da Nazım Sangare, Fuat Bavuk ve Ali Osman Kalın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
YAYIN BİLGİLERİ VE MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep Stadyumu'nda bu akşam (14 Eylül Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Camara, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriç.