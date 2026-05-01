Trendyol Süper Lig’in 32’inci haftasında Beşiktaş Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asslani, Salih, Cengiz Ünder, Olaitan, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu.

GAZİANTEP FK 0-2 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Abdullah Buğra Taşkınsoy'un ilk düdüğüyle Gaziantep FK-Beşiktaş maçı başladı.

BEŞİKTAŞ DJALO İLE ÖNE GEÇTİ

8' Asllani'nin kornerden ortasında Djalo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti.

GAZİANTEP FK TEHLİKELİ GELDİ

15' Sorescu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Camara ilk şutunda savunmaya takıldı. Seken topa bir kez daha şansını denedi ancak bu kez de isabeti bulamadı.

CENGİZ ÜNDER UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI

17' Sağ kanatta istediği toplardan birini alan Cengiz Ünder kendisine şut açısı yaratak uzaklardan kaleyi yokladı. Kaleci Zafer gole izin vermedi.

ASLLANI PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

22' Ceza sahası içerisinde Jota Silva kaleci Zafer'den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Asllani penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

MAXIM UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

33' Maxim'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

SILVA'NIN SERT ŞUTUNDA ZAFER GOLE İZİN VERMEDİ

34' Cengiz Ünder'in derin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda Zafer topu çelmeyi başardı.

BAYO KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

40' Asllani'nin defans önünde yaptığı hata sonrası Beşiktaş savunması dengesiz yakaladı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo net gol fırsatını değerlendirmedi.