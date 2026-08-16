Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Metin Diyadin değerlendirmelerde bulundu.

Metin Diyadin karşılaşmayı ve galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

"Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor bir maç olacağı muhakkaktı. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımız da muhakkaktı. Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya gitme odaklı oynadı. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor.

'TAM DA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GİBİ OLDU'

Açıkçası oyunumuz daha iyiydi. Enerjik oynamamız gerekiyordu ki öyle oynadılar. Özellikle defans oyuncuları çok iyi mücadele ettiler. Kontradan da çok fazla atak fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu. Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Maçı kazandık motivasyon, mücadele her tarafta da kuvvete attırır.

Koita, Tongya ve Traore ile geçişler bulacağımızı düşündük. Oynarken birden fazla atak fırsatı düşünmeniz gerekiyor. Özellikle Tongya ve Koita çok iyi bek takip ederek savunmayı geriye tuttu. Oyunu tamamen kapanması için mücadele çok fazla olmasa da kontrol etmek istiyorduk.

'HERKESE BÖYLE OYNAYAMAYIZ'

Herkese karşı böyle oynayamayız. Makas o kadar açıldı ki Fenerbahçe, Galatasaray gibi rakiplere açıkçası böyle oynayabilirsiniz ama kendimize denk takımlara karşı farklı formatla oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ZORUNLULUĞU TERCİHE ÇEVİRDİK'

Fenerbahçe ile oynarken önde baskı yapma şansları olmadığını kaydeden Diyadin, "Benim de bir tercihim oldu. Zorunluluğu tercihe çevirdik. Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri, bana göre" diye konuştu.