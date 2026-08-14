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Gazeteci Serdar Akinan, Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı Dang Virüsü'ne yakalandığını duyurdu. Hastalık nedeniyle yaşadığı süreci anlatan Akinan, hayatını kaybetmesinin ardından yakılmak istediğini belirterek küllerinin Türkiye’nin farklı noktalarına serpilmesini istediğini de vasiyet etti.

Akinan, yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve sesinde meydana gelen değişikliklerin ardından hastaneye başvurduğunu ve kendisine Dang Virüsü (Dengue/Kemik Kıran Hastalığı) teşhisi konulduğunu söyledi.

Bulunduğu bölgede Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu virüse yakalandığını belirten Akinan, hastalık sürecinde yaşadıklarını ve vasiyetini YouTube kanalında yaptığı yayında anlattı.

"BÖYLE ÖLECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ"

Daha önce çatışmalı bölgelerde bulunduğunu, aracının tarandığını ve mayınlı arazilerden geçtiğini anlatan Akinan, hastanede yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti... Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi. Hastaneye gittiğimde doktor bunun Aedes sivrisineğinden bulaşan Dang Virüsü olduğunu söyledi. İlacı olmadığını, sadece bol su içmem gerektiğini ve aspirin gibi kanı sulandıran ilaçların kanamaya yol açabileceğini belirttiler."

"KÜLLERİMİN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA SERPİLMESİNİ İSTİYORUM"

Hayatını kaybetmesi halinde yakılmak istediğini ve bu isteğini ailesiyle de paylaştığını söyleyen Akinan, küllerinin serpilmesini istediği yerleri sıraladı.

Akinan, küllerinin ve kemik parçalarının Karadeniz'de Pokut Yaylası, Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle, Fırat, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı ile Ege'de Ovacık ve Bozburun'daki Adaboğazı'na serpilmesini istediğini belirtti.

Küllerinin bir bölümünün İstanbul Boğazı'na bırakılmasını isteyen Akinan, bir bölümünün de Zincirlikuyu Mezarlığı'nda babası ve Çanakkale gazisi dedesinin bulunduğu aile kabristanına serpilmesini vasiyet etti.

Akinan, yayınını izleyicilerine teşekkür ederek ve sağlık durumunun yeniden ağırlaşmaması temennisinde bulunarak tamamladı.

DANG VİRÜSÜ NEDİR

Dang Virüsü (Dang Humması / Kemik Kıran Hastalığı), enfekte Aedes türü sivrisineklerin (özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus) ısırmasıyla insanlara bulaşan tropikal bir virüstür.

Adını, neden olduğu şiddetli kas, eklem ve kemik ağrılarından alır; bu ağrılar hastalar tarafından "kemiklerim kırılıyor" şeklinde tarif edildiği için halk arasında "Kemik Kıran Hastalığı" olarak da bilinir.

BELİRTİLERİ NELER

Virüs vücuda girdikten yaklaşık 4-10 gün sonra belirtiler ortaya çıkar. En yaygın semptomlar şunlardır:

-Aniden yükselen yüksek ateş (39°C - 40°C)

-Şiddetli kemik, kas ve eklem ağrıları

-Göz kürelerinin arkasında hissedilen keskin ağrı

-Şiddetli baş ağrısı

-Mide bulantısı, kusma ve halsizlik

-Vücutta (özellikle kollarda ve bacaklarda) oluşan kızarıklık ve döküntüler

NEDEN TEHLİKELİDİR?

Hastaların büyük çoğunluğu 1-2 hafta içinde iyileşirken, vakaların küçük bir kısmında hastalık Ağır Dang (Dang Kanamalı Ateşi) tablosuna dönüşebilir. Bu aşamada:

-Kılcal damarlar sızdırmaya başlar ve kan pulcukları (trombositler) hızla düşer.

-Diş eti, burun veya cilt altı kanamaları görülebilir.

-İç organ kanamaları ve kan basıncının tehlikeli derecede düşmesiyle şok tablosu gelişebilir. Bu durum hayati risk taşır.

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

-Özel bir ilacı veya antiviral tedavisi yoktur.

-Tedavi tamamen hastanın şikayetlerini hafifletmeye (semptomatik) yöneliktir.

-En önemli kural bol sıvı tüketimidir.

Aspirin ve İbuprofen KULLANILMAZ: Dang virüsü kanama riskini artırdığı için, kanı sulandıran Aspirin veya non-steroid antiinflamatuar (ibuprofen vb.) ağrı kesiciler iç organ kanamalarını tetikleyebilir. Sadece hekim kontrolünde Parasetamol grubu ağrı kesiciler tercih edilir.

NASIL BULAŞILIR_

-Dang virüsü insandan insana doğrudan bulaşmaz (öksürük, hapşırık veya temasla geçmez).

-Bulaşmanın tek yolu virüsü taşıyan sivrisineğin insanı ısırmasıdır.

-En etkili korunma yöntemi; sivrisinek kovucu spreyler kullanmak, uzun kollu kıyafetler giymek ve sineklik/cibinlik kullanmaktır.

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul’da doğan gazeteci, yazar ve televizyoncudur. Gazetecilik kariyerine 1987 yılında Milliyet’te başlayan Akinan, ilerleyen yıllarda Cumhuriyet, Star TV, CNN Türk, NTV, Habertürk ve SkyTürk gibi farklı medya kuruluşlarında görev aldı. Televizyon haberciliğinin yanı sıra yöneticilik ve yazarlık da yapan Akinan, sonraki dönemde bağımsız olarak internet üzerinden yayınlarını sürdürdü.