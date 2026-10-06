Burdur’da yayın yapan yerel bir internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, sitesinde yayımlanan “Devlet hastanesinde bozuk etler hastalara mı yediriliyor” başlıklı haber nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
HABERİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güraksu’nun internet sitesinde devlet hastanesinde kullanılan etlere ilişkin iddiaları gündeme getirmesinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Güraksu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan gazeteci, işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi’ne sevk edildi.
“HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA” SUÇLAMASI
Mahkemeye çıkarılan Güraksu, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“ADALETE GÜVENİYORUM”
Adliye çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Güraksu, “Hastanede çıkan bozuk et iddiası nedeniyle tutuklandım. Adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.