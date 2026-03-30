CHP'li belediye ve yöneticilerine ilişkin "yolsuzluk", "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmalarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da yer aldı.

Yalım'ın otelde gözaltına alınma görüntüleri birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

'UTANMA MAKAMI DEĞİL, ENGELLEME MAKAMISIN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalım hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı bir konuşmada "Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim" ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin ve Özgür Özel

Gazete Levent Gültekin, YouTube kanalında gündemdeki tartışmaları değerlendirdi. Gültekin "Hayır, sen utanma makamında değilsin. Sen utanmayı engelleme makamındasın" dedi.

Gültenkin'in açıklaması şöyle:

"Özgür Bey çok ciddi bir yönetim zafı veriyor. Daha önce söylemiştim. Bir kere daha söyleyeceğim. Çok ciddi bir yönetim zafiyeti var. Yönetmiyor. Yönetmek demek bütün bunları hesaba katmak, vaktinde müdahil olmak, zamanında tedbir almak.

Mesela Uşak'a bir yıl önce müdahil olsa, kendisi disipline gönderse, ihraç etse, bak bugün CHP'ye böyle bir zarar vermeyecek, muhalefete de böyle bir zarar vermeyecek. Akın Gürlek meselelerinin konuşulduğu zamanda aslında. Bir de sen savaş açıyorsun yargıya. Savaş açtığında bileceksin abi. O da sana savaş açacak. Bir de biliyorsun ya bu adam senin başkanlarını da izliyordur. Odasına da gidiyordur ya. Utanmıyor polisin aldığı kayıdı paylaşmaya.

Ya bundan utanmıyor bir İçişleri Bakanlığı. Daha neyle mücadele ettiğini anlaman lazım. Polis aldığı kaydı servis ediyor. Ya bu o kadar rezil bir durum ki şimdi buna baktığında ya biz neyle mücadele ediyoruz bunu anlaman lazım ve ona göre tedbir alman lazım. E almıyorsun. E kim bakıyorum kimileri ya bu özel hayat bizi ilgilendirmez. Neyi özel hayatı var? Neyi ilgilendirmiyor? Muhalefetin yaptığı her türlü rezillik bizi ilgilendiriyor. Bizim hayatımızı etkiliyor. Kaldı ki bu kabul edilebilecek bir şey mi ya? Ortalama bir iki insan arasındaki ilişkiyi mi biz konu ediyoruz? Evli barklılı bir adam orada bir sevgili yapmış, burada bir sevgili yapmış. Yetmemiş. Kızını da İzmir'de işe koymaya çalışmış. İzmir Belediyesi de apar topar bunu servis ediyor yandaş medyaya. Kızını burada işe koymak istiyordu. Yeni başkan Tunç Soyer engelledi diye. Böyle anlaşılmaz bir şey.

Özgür Bey de 'Ben çok utandım. Halkımdan özür diliyorum' diyor. Hayır, sen utanma makamında değilsin. Sen utanmayı engelleme makamındasın."