İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Özkan Yalım, Ankara’da bir otel odasında gözaltına alınmış, o görüntüler basına servis edilmişti.

'LİBİDOSUNA MEMLEKETİ FEDA EDENİ KİMSE SAVUNMAMALI'

Gazeteci Fatih Altaylı, yazdığı köşe yazısında Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, siyasilere seslenerek, “Libidosuna memleketi feda edeni kimse savunmamalı. CHP bu herifi bugün partiden atmalı” dedi.

Altaylı, köşe yazısının ilgili bölümünde konuya ilişkin şunları söyledi,

“Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlardan payını aldı ama ilginç bir şekilde Uşak’ta, evindeyken değil Ankara’da seyahatte iken otel odasında gözaltına alındı.

Rezalet de burada patladı.

Yalım’ın odasına gelen polisler belediye başkanının yanında 21 yaşında genç bir kadın da buldular.

Normalde olması gereken şuydu.

Kadın kimlik tespiti yapılıp, GBT denilen suç ve arama kaydına bakıldıktan sonra konuyla alakası olmadığı için konuya dahil bile edilmez ve serbest bırakılır.

Tutuklama tutanağına da adının gizli olarak yazılması gerekirdi.

Eğer başkan CHP’li olmasa idi böyle yapılırdı.

CHP’li olunca başkanın yanındaki kadının adı tüm medyaya servis edildi, görüntüleri iktidara yakın kanallarda erotik film edasıyla oynatıldı.

Peki Başkan’ın evlilik dışı ilişkisi suç mu!

Suç değil elbet ama ayıp.

Belediye çalışanıyla olması katmerli edepsizlik.

21 yaşında. Çocuk sayılır.

Anası babası kamu kurumu diye gönül rahatlığı ile emanet etmiş belki de.

Rezillik.

Rezillik ama CHP’ye özgü de değil.

Kısa süre önce AK Partili Adapazarı Belediye Başkanı’nın özel kalemiyle olan aşkını kadının kızı kürsülerden haykırdı.

Bırakın onu bir Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticisinin evlilik dışı ilişkisinin sonuçlarını dün öğrendik.

Bunlar ilk de değil.

Bir seçim arifesinde MHP’nin milletvekili aday kadrosu değişmişti bunun beteri görüntülerle.

CHP’de genel başkan koltuğundan olmuştu.

İktidar partisinden de az skandal patlamadı bu tür.

O zaman FETÖ suçlanırdı bu görüntülerin çekilmesi ve servis edilmesi ile ilgili.

Burada ise görüntüleri servis eden emniyet.

Haaa, tüm bunlar Özkan Yalım adlı belediye başkanını temize çıkarır mı!

Asla.

Bir yanda CHP memleket elden gidiyor diye bağıracak.

Onlarca belediye başkanı, yüzlerce bürokrat CHP’li diye cezaevinde tutulacak.

Onlarca gazeteci muhalif diye hapiste olacak.

Özgür Özel meydan meydan gezip 100 miting yapacak, koskoca bir iktidar gücü ile savaşırken anası ağlayacak.

Uşak Belediye Başkanı uçkurunu tutamadığı için, Ankara seyahatine yanında sevgilisini götürmeden duramadığı için parti hedef olacak, ne kadar olduğunu bilemeyeceğimiz bir yara alacak.

CHP bu herifi bugün partiden atmalı, hatta s..tir etmeli.

İdeolojisi ve memleket aşkı donunun içindekinden daha önemli olanın siyasette işi yok.

Libidosuna memleketi feda edeni kimse savunmamalı.”