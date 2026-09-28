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Gazeteci Fatih Ergin, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ergin'in avukatı YENİÇAĞ'a yaptığı açıklamada "Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili yapılan X paylaşımı sebebiyle müvekkilimiz tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sev edildi. 1 saat içerisinde karar verilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Ergin, Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra evinde ölü bulunan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer'i "kampüs doktoru" ifadesi yerine "Adli Tıp Uzmanı" dediği gerekçesiyle dün (27 Eylül) gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi Silivri'de alınan Ergin, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fatih Ergin'in ilgili X paylaşımı şöyle:

Ergin'in gözaltına alınma gerekçesi olarak Turgay Tamer'in adli tıp çalışanı değil, kampüs doktoru olduğu bildirildi.

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