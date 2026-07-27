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Kaynak: Haber Merkezi

"Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mansur Yavaş hakkında yaptığı bu açıklamanın ardından, gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağına çevrildi.

Gazeteci Fatih Ergin de YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Mansur Yavaş'ın son durumuna ilişkin bilgilerini paylaştı.

Ergin, "Mansur Yavaş'ın Yeni Parti kararı ne olacak? Edindiğim bilgiye göre Yavaş, mutlak butlan sonrası Güvenpark'ta Özgür Özel'in yanında yer alarak gösterdiği duruşunu sürdürüyor. Ancak Yeni Parti'ye geçişi şimdilik söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Fatih Ergin, YouTube kanalındaki programında konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"MANSUR YAVAŞ DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Yeni Parti'nin ilan edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni oluşuma katılıp katılmayacağı oldu.

Gazeteci Fatih Ergin, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede bu soruya ilişkin bilgilerini paylaştı. Ergin, bazı çevrelerin "Neden Yeni Parti'ye geçmiyor?" sorusunu gündeme getirdiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Ergin'in aktardığına göre Özgür Özel, Mansur Yavaş için, "Bizimle olmadığını söylemediği sürece kimse bizimle hareket etmiyor diyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Ergin ayrıca Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik ettiğini ve "Millet iradesinin güçlenmesine katkılar sunacağına inanıyorum." dediğini hatırlattı.

GÜVENPARK MİTİNGİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Ergin, Mansur Yavaş'ın mutlak butlan sürecinin ardından Güvenpark'ta düzenlenen bayramlaşma mitingine katılarak Özgür Özel ile yan yana durmasının siyasi tavrını açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Ergin, Mansur Yavaş'ın burada yaptığı konuşmanın kamuoyunda da takdir topladığını belirterek, söz konusu görüntünün "Özgür Özel'in yanındayım" mesajı taşıdığını ifade etti.

"DESTEK SADECE O GÜNE AİT DEĞİLDİ"

Gazeteci Fatih Ergin, Mansur Yavaş'ın yakın çevresi ve çalışma arkadaşlarından edindiği bilgileri de paylaştı.

Ergin'in aktardığına göre Güvenpark'ta verilen destek yalnızca o güne özgü bir tavır değil. Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel'in başlattığı mücadeleye ve bu sürecin sonunda ortaya çıkan yeni siyasi harekete yönelik olumlu yaklaşımı devam ediyor.

Fatih Ergin, bu nedenle Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye ilişkin kapıyı kapatmadığını ancak henüz resmi bir geçiş kararı almadığını söyledi.

"ŞİMDİLİK BEKLEME KARARI ALDI"

Fatih Ergin'e göre Mansur Yavaş, Özgür Özel'e verdiği desteğin arkasında durmayı sürdürüyor.

Ergin, edindiği bilgiler doğrultusunda Mansur Yavaş'ın, "Ben desteğimi Güvenpark'taki mitinge katılarak açıkça gösterdim. Bu desteğim devam ediyor ancak biraz bekleyeceğiz." anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Gazeteci Fatih Ergin, bunun Mansur Yavaş'ın uzun yıllardır izlediği sessiz ve temkinli siyaset anlayışının bir yansıması olduğunu değerlendirdi.

BEKLE-GÖR POLİTİKASININ NEDENLERİ

Fatih Ergin'e göre Mansur Yavaş'ın bekleme kararının arkasında çeşitli siyasi hesaplar bulunuyor.

Ergin, Yeni Parti'nin örgütlenme sürecinin, siyasi rotasının ve kamuoyundaki karşılığının biraz daha netleşmesini bekliyor olabileceğini söyledi.

Bunun yanında doğru siyasi zamanlamanın da önemli olduğuna dikkat çeken Ergin, Mansur Yavaş'ın erken atılacak adımların doğurabileceği riskleri hesaplayan bir siyasetçi profili çizdiğini ifade etti.

Bu nedenle Ergin'e göre Mansur Yavaş, en uygun siyasi konjonktürü beklediği için şu aşamada Yeni Parti'ye resmen katılmıyor.

Fatih Ergin bu tabloyu, "Yeni Parti kitabının kapağını açmış durumda ancak henüz sayfalarını çevirmiyor." sözleriyle özetledi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ENGELLENMEK İSTENDİ"

Programın devamında sunucunun, "İktidarın Mansur Yavaş'ın adaylığından çekincesi var mı?" sorusunu yanıtlayan Fatih Ergin, mutlak butlan sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ergin, kendi yorumuna göre mutlak butlan sürecinin siyasi sonuçlarından birinin Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne geçmek olduğunu savundu.

Gazeteci Fatih Ergin, bu nedenle Mansur Yavaş'ın ilerleyen süreçte Yeni Parti'ye katılabileceğini düşündüğünü belirterek, bu değerlendirmesini mutlak butlan kararı öncesinden bu yana dile getirdiğini söyledi.

"İKTİDAR AÇISINDAN GÜÇLÜ BİR RAKİP PROFİLİ ÇİZİYOR"



Fatih Ergin, değerlendirmesinde iktidarın Mansur Yavaş'ı neden önemli bir siyasi aktör olarak gördüğüne ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Ergin'e göre Mansur Yavaş, iktidarın yıllardır kullandığı "rakibi ötekileştirme" siyasetini zorlaştıran bir profil oluşturuyor.

Gazeteci Fatih Ergin, Mansur Yavaş'ın muhafazakâr ve milliyetçi seçmen nezdinde kolay hedef haline getirilemediğini, milli güvenlik başlığı üzerinden de benzer bir kırılganlık oluşturmadığını savundu.

Ergin ayrıca Mansur Yavaş'ın toplumda "makul değişim" fikrini temsil ettiğini ve geniş seçmen kitlelerine güven veren bir siyasetçi algısına sahip olduğunu ifade etti.



"SOSYOLOJİ SİYASETİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Programın son bölümünde siyasi tabloyu değerlendiren Fatih Ergin, iktidarın sosyolojik değişim karşısında zorlandığını söyledi.

Ergin, AK Parti'nin 7 Haziran 2015 seçimlerinden itibaren sosyolojik olarak gerilemeye başladığını öne sürerken, iktidarın bugüne kadar muhalefetin hataları sayesinde ayakta kaldığını söyledi.

Gazeteci Fatih Ergin, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri de bu çerçevede değerlendirdiğini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik süreçlerin ve muhalefete dönük adımların iktidarın siyasi pozisyonunu koruma çabasının bir parçası olduğu yönünde görüş bildirdi.

Programın sonunda ise sunucu, Fatih Ergin'e teşekkür ederek Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye katılım sürecine ilişkin değerlendirmelerinin kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam edeceğini ifade etti.