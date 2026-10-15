Halk TV İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazeteci ve Halk TV yazarı Bahadır Özgür'ün gözaltına alındığını duyurdu.
'BAHADIR ÖZGÜR GÖZALTINA ALINIYOR'
Babaeker, paylaşımında "Bahadır Özgür gözaltına alınıyor" ifadelerini kullandı.
GEREKÇE FON SORUŞTURMASI GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİ
Bahadır Özgür hakkındaki gözaltı işleminin, fon soruşturmasına ilişkin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasına dayandığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Fon soruşturması kapsamında yaptıkları haberlerle “kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları” iddiasıyla gözaltına alınan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, geçen hafta tutuklanmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.