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Kaynak: Haber Merkezi

Ardahan'da Damal Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, Çamlıyurt'un tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal ÇAMLİYURT, hakkında 'Rüşvet Alma' suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."