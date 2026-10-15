Ardahan'da Damal Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
İçişleri Bakanlığı, Çamlıyurt'un tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal ÇAMLİYURT, hakkında 'Rüşvet Alma' suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."