Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Alican Uludağ hakkında, "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" ve "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı ve talimat doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındığı açıklandı.

20 ŞUBAT'TA İSTANBUL ADLİYESİNE SEVK EDİLECEK

Açıklamada, Uludağ'ın yarın (20 Şubat) Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alican Uludağ isimli şahsın “@alicanuludağ”rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” ve “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."