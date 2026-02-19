Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor

Transfer dönemi sona ermiş olsa da, Süper Lig’in dev takımı Beşiktaş önümüzdeki sezon için planlamasını sürdürüyor ve A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır’ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 1

Ara transfer döneminde kadrosunda büyük revize yaşayan Beşiktaş; Tammy Abraham, Rafa Silva, Mert Günok, Demir Ege Tıknaz ve Gabriel Paulista ile yollarını ayırmıştı.

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 2

Kara Kartallar; Devis Vasquez, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve
Hyeon-gyu Oh'u transfer etmişti.

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 3

Kaleci transferi için birçok önemli isimle görüşen ancak yüksek bonservis talepleri nedeniyle son gün Devis Vasquez’i kiralamak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak transferde başka bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 4

Şaşırtan Altay Bayındır detayını Gazeteci Ertan Süzgün anlattı.

İşte Süzgün'ün sözleri: "Beşiktaş çok fazla kaliteli yabancı kaleciye gitti ancak 25 milyon eurodan aşağı
bulamadı. Daha sonra Altay gündeme geldi."

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 5

"Altay Bayındır'ın İstanbul'a seyahati direkten döndü. Beşiktaş, taksitlerle ödeme
koşuluyla 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United ile anlaşmıştı."

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 6

"Altay'la da 2 milyon Euro karşılığında el sıkışılmıştı. Altay Beşiktaş'a gelmek için
kulübüyle görüştü ancak İngiliz ekibi son anda 2. kalecimiz yok diyerek karar değiştirdi."

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 7

"Beşiktaş'ta Altay defteri tekrar açılacak. Sezon sonu için söz kesildi. Sergen Yalçın onay
verdi. Eğer Yalçın görevde kalırsa ve Manchester United da rakamı yükseltmezse aynı
şartlarda tekrar görüşülecek."

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 8

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta forma giyen milli kaleci, kalesinde 11 gol gördü.

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 9

Altay Bayındır, 2023 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Manchster United'a transfer olmuştu.

Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor - Resim: 10
