Ara transfer döneminde kadrosunda büyük revize yaşayan Beşiktaş; Tammy Abraham, Rafa Silva, Mert Günok, Demir Ege Tıknaz ve Gabriel Paulista ile yollarını ayırmıştı.
Kimse bunu beklemiyordu: Süper Lig devi, milli yıldızı transfer ediyor
Transfer dönemi sona ermiş olsa da, Süper Lig’in dev takımı Beşiktaş önümüzdeki sezon için planlamasını sürdürüyor ve A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır’ı kadrosuna katmayı hedefliyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kara Kartallar; Devis Vasquez, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve
Hyeon-gyu Oh'u transfer etmişti.
Kaleci transferi için birçok önemli isimle görüşen ancak yüksek bonservis talepleri nedeniyle son gün Devis Vasquez’i kiralamak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak transferde başka bir ayrıntı ortaya çıktı.
Şaşırtan Altay Bayındır detayını Gazeteci Ertan Süzgün anlattı.
İşte Süzgün'ün sözleri: "Beşiktaş çok fazla kaliteli yabancı kaleciye gitti ancak 25 milyon eurodan aşağı
bulamadı. Daha sonra Altay gündeme geldi."
"Altay Bayındır'ın İstanbul'a seyahati direkten döndü. Beşiktaş, taksitlerle ödeme
koşuluyla 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United ile anlaşmıştı."
"Altay'la da 2 milyon Euro karşılığında el sıkışılmıştı. Altay Beşiktaş'a gelmek için
kulübüyle görüştü ancak İngiliz ekibi son anda 2. kalecimiz yok diyerek karar değiştirdi."
"Beşiktaş'ta Altay defteri tekrar açılacak. Sezon sonu için söz kesildi. Sergen Yalçın onay
verdi. Eğer Yalçın görevde kalırsa ve Manchester United da rakamı yükseltmezse aynı
şartlarda tekrar görüşülecek."
Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta forma giyen milli kaleci, kalesinde 11 gol gördü.
Altay Bayındır, 2023 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Manchster United'a transfer olmuştu.