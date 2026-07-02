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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye genelinde binlerce vatandaşı mağdur eden "uzlaşma ve icra" dolandırıcılarının son hedefi, bölgenin tanınan gazetecilerinden Ali Yazan oldu. Dolandırıcılar, Ali Yazan’ın cep telefonuna yolladıkları mesajla olmayan bir borcu tahsil etmeye çalıştı.

SAHTE MESAJLA GELEN İCRA TEHDİDİ

Dolandırıcılar tarafından gönderilen SMS'te şu ifadeler yer aldı.

"BORCUNUZU ICRA TAKIBI BASLAMADAN INDIRIM ILE ODEME YAPMAK ICIN ARAYINIZ CLK Uzlasma Arabuluculuk Birimi : 05442351***

"Mesajın ardından kendisini "arabulucu" veya "hukuk bürosu çalışanı" gibi tanıtan dolandırıcılar, gazeteci Ali Yazan'a geçmişte internet üzerinden 12.000 TL değerinde malzeme sipariş ettiğini ve bu parayı ödemediğini iddia etti.

"Son gün" baskısıyla panik yaratmaya çalışan suçlular, "Bugün öderseniz indirim yaparız, yoksa icra kapınıza dayanır" diyerek parayı kendi hesaplarına aktarmaya çalıştı.

DENEYİMLİ GAZETECİ OYUNU BOZDU

Yıllardır sahada suçluların ve dolandırıcıların yöntemlerini haberleştiren Ali Yazan, kendisine gelen bu mesajın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu anında fark etti.

Hiçbir yere borcu olmadığını bilen Yazan, panik yapmak yerine durumu hemen yetkililere bildirdi ve bu tuzağı deşifre etti.