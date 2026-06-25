Geçen hafta evinin önünden kaçırılarak öldüresiye darp edilen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Ali Çağatay hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."