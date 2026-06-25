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Kaynak: Haber Merkezi

Geçen hafta İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin önünden kaçırılıp dövülmüş ve Tuzla’da terk edilmiş bir fabrikada bulunarak tedaviye alınmıştı.

Çağatay, olaya ilişkin X hesabından “Bu olay, polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon” yazmıştı.

Çağatay, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ iddiasıyla gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Başsavcılığı’nın Çağatay hakkındaki gözaltı kararı açıklaması şöyle:

“Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir.”

Çağatay’ın söz konusu paylaşımıysa şöyle: