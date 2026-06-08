Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Garanti BBVA Research ekonomistleri Adem İleri, Berfin Kardaşlar tarafından Cuma günü yayınlanan bir notta, faizin yükselmesi tahmin edildi.

FAİZ ARTIRIMINA GİDEBİLİR

Açıklamada, "Çatışmayı çevreleyen devam eden belirsizlik, artan enflasyon riskleri, son iç siyasi gelişmeler ve finansal istikrar endişeleri göz önüne alındığında, merkez bankasının politika faizini mevcut fonlama maliyeti olan yüzde 40'a yükseltmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Buna karşın ekonomistler, faiz artışına ara verilmesi ihtimalinin tamamen göz ardı edilmediğini aktarıyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinin sınırlı kalması ve TCMB’nin kredi büyümesini kontrol altına almaya yönelik son adımları, karar öncesinde “pas geçme” seçeneğini de gündemde olduğu belirtildi.

Notta faiz artırımının mutlaka ek sıkılaştırma anlamına gelmeyeceğini, bunun yerine politika faizini Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetiyle uyumlu hale getireceğini belirten ekonomistler "Bununla birlikte, mevcut koşullar para politikasının daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini gösteriyor." dedi.

Faiz toplantısı 11 Haziran'da gerçekleşecek.