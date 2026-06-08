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Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan, saha dışındaki yatırımlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; İlkay Gündoğan, ortağı olduğu yatırım fonu aracılığıyla Ligue 2 ekiplerinden Montpellier'in hissedarları arasına katılacak.

FRANSA LIGUE 1'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Bir dönem Fransa futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Montpellier, 2011-12 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonu Ligue 2'de 8. sırada tamamlayan kulüp son yıllarda ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

ANLAŞMANIN RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Haberde, Arsenal'in eski futbolcularından Daniel Karbassiyoon'un da GSS adlı yatırım grubunda İlkay Gündoğan'ın ortakları arasında yer aldığı belirtilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

GALATASARAY'DA GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giyen 35 yaşındaki yıldız, geçen sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta görev aldı. İlkay, sarı-kırmızılı ekipte 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.