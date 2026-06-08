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Oleksandr Zubkov'u AEK'ya satan Trabzonspor'da kanat transferi için düşünülen isim yine bir Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov olmuştu.

Trabzonspor'un kulübü Girona ile transfer görüşmeleri yürüttüğü 28 yaşındaki yıldız oyuncu Ukrayna Milli Takımı'nda parladı.

DANİMARKA'YA KARŞI AĞLARI HAVALANDIRDI

Danimarka ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ukrayna sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken takımın tek golü Tsygankov'dan geldi.

GIRONA İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Geçtiğimiz sezon La Liga'da çıktığı 32 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan Tsygankov'un sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı.