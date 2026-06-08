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Fethiye'de ilginç bir yakalama olayı yaşandı. Yunus Timleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişi, polisin inceleme yapmak istemesi üzerine kaçmaya başladı.

İddiaya göre, Dispanser Sokak'ta gerçekleştirilen uygulamada şüpheli A.T., başka bir kişiye ait kimliği ibraz etti. Durumun fark edilmesi üzerine polis ekipleri şahsı durdurmak istedi ancak şüpheli koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

KAÇIŞI UZUN SÜRMEDİ

Şüphelinin peşine düşen polis ekiplerine çevrede bulunan bir vatandaş da destek verdi. G.K. isimli vatandaşın müdahalesi sonucu yere düşen A.T., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin iki ayrı suçtan arandığı, ayrıca motosiklet hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik olaylarıyla bağlantısının bulunduğu tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan yaşanan kovalamaca ve vatandaşın müdahalesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.