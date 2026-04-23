Galatasaray, Rams Park'ın yanında yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirmeye hazırlandığı Aslantepe Vadisi Projesi için düzenlenen temel atma töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması büyük tepki topladı.

BAKAN BAK'IN ŞAMPİYON 'CİMBOM SÖZLERİ' TEPKİ ÇEKTİ

Bakan Bak, konuşmasında "Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için, Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde şampiyonluk yarışının devam ettiği bir dönemde bakanın 'Şampiyon Cimbom' sözleri futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek derbi öncesi kullanılan bu ifadelere özellikle Fenerbahçe taraftarlarından yoğun tepki geldi.