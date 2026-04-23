Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 18.45’te başlayan zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Yalçın Kayan, N'Diaye.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Augusto, Onuachu.

SAMSUNSPOR 0-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Samsunspor-Trabzonspor maçı başladı.

SAMSUNSPOR TEHLİKELİ GELDİ

3' Holse'nin ceza sahası içerisinde içeri çevirdiği ön direkte gelişine vurak Yalçın çerçeveyi tutturamadı.

ONANA TOMASSON'A GOL İZNİ VERMEDİ

27' Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Coulibaly'nin yaptığı ortada Tomasson direkte gelişine vurdu. Andre Onana yakın mesafeden gelen şutta gole izin vermedi.

HOLSE'NİN ŞUTUNDA ONANA HATA YAPMADI

32' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Holse çaprazdan kaleyi düşündü. Dar açıdan şutunda Onana'yı geçemedı.

AUGUSTO'NUN KAFA VURUŞUNDA TOP OKAN'DA KALDI

35' Zubkov'un pasında gelişine ortayı yapan Pina ceza sahası içerisinde Felipe Augusto'yu buldu. Augusto'nun kafa vuruşunda top kaleci Okan'da kaldı.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞU ETKİSİZ

44' Zubkov'un ceza sahası içerisine yaptığı ortada Onuachu kafayı vurdu. Ancak kaleci Okan için rahat bir top.