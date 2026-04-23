Milli futbolcumuz Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen sergilediği performansla Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başardı.
Arda Güler'i Real Madrid'den ayıracak transfer teklifi: Kesenin ağzını açtılar
Arda Güler, sakatlıkla sezonu kapatmasına rağmen Real Madrid’deki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi; Manchester United başta olmak üzere kulüpler dev tekliflerle transfer için hazırda bekliyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Genç oyuncunun Real Madrid üzerindeki etkisi artık göz ardı edilemez bir seviyeye ulaşmış durumda. Attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu yaratıcılıkla kısa sürede takımda önemli bir rol üstlenen Arda, fark yaratan isimlerden biri haline geldi.
Oyunu değiştirebilme kapasitesi kulüp içinde de karşılık buldu. Alvaro Arbeloa’nın kendisine duyduğu güven, Arda’nın istikrarlı biçimde performansını yükseltmesine zemin hazırladı. Düzenli süre buldukça ritmini yakalayan genç yıldız, giderek daha kritik bir figüre dönüştü.
Madrid cephesi artık Arda’yı yalnızca geleceğe yönelik bir yatırım olarak görmüyor. Türk futbolcu, kulüp için stratejik değeri yüksek bir isim konumuna gelmiş durumda. Gelişim grafiği, onu yakın geleceğin en önemli oyuncularından biri yapabilecek seviyede ilerliyor.
MANCHESTER UNITED TAKİPTE
Nefes’in haberine göre Manchester United, Arda Güler’in durumunu yakından izleyen kulüplerin başında geliyor. Premier Lig ekipleri, genç oyuncunun oyun stiline kolaylıkla uyum sağlayabileceğini düşünüyor. Hücum becerisi, oyun görüşü ve yaratıcılığı, onu transfer piyasasında öne çıkan isimlerden biri haline getirmiş durumda.
Üstelik ilgi yalnızca Manchester United ile sınırlı değil. İngiltere’den başka kulüplerin de Arda’nın Real Madrid’deki durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Büyük ekonomik güce sahip takımların devreye girmesi, yaz transfer döneminde ciddi bir rekabet ihtimalini beraberinde getiriyor.
120 MİLYON EURO DETAYI
Real Madrid’in Arda Güler konusundaki yaklaşımı ise net. Kulüp, mevcut şartlarda oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Başkan Florentino Pérez’in de Arda’yı kilit isimlerden biri olarak gördüğü belirtiliyor. Plan, genç yetenekler etrafında şekillenen projede onun takımda kalması yönünde.
Buna rağmen modern futbolun dinamikleri farklı ihtimalleri gündemde tutuyor. 120 milyon euroyu aşan bir teklifin, kulübü kararını yeniden gözden geçirmeye itebileceği konuşuluyor. Manchester United ve diğer kulüplerin finansal gücü, bu ihtimali daha da güçlendiriyor.
GÖZLER YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE
Şimdilik Arda Güler’in odağı sahadaki performansı. Genç oyuncunun kısa vadede Real Madrid’den ayrılmayı düşünmediği, çevresinin de La Liga’da kalmasının gelişimi açısından en doğru seçenek olduğunu değerlendirdiği ifade ediliyor.
Önünde kritik bir yaz transfer dönemi bulunuyor. Real Madrid, yükselen yıldızını kadroda tutmak istiyor. Ancak Manchester United’ın ilgisi ve Premier Lig ekiplerinin transferde kesenin ağzını açacak olması yol ayrılığına neden olabilir.
Arda ise sakatlığını atlatıp Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.