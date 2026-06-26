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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Malatya'da taraftarların beğenisine sunuldu.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde faaliyete geçen 1905 Malatya Galatasaraylılar Derneği’nin açılış törenine; Galatasaray Kulübü yöneticileri, yerel protokol üyeleri ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar katılım sağladı.

Açılışta konuşan Galatasaray Kulübü Taraftar Derneklerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Malatya'da örnek niteliğinde bir dernek binasının hizmete girdiğini ifade ederek katkı sağlayanlara teşekkür etti. Bahçetepe, önümüzdeki sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Törene katılan Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, kendisinin de bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek yeni dernek binasının Malatya'daki sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını diledi.

Beşiktaş taraftarı olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise Galatasaray'ı şampiyonluğundan ötürü tebrik etti. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Taşkın, rekabetin dostluk ve kardeşlik ikliminde devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da sporun dostluk ve kardeşliği pekiştiren en önemli unsurlardan biri olduğunu kaydederek emeği geçenleri kutladı.

1905 Malatya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ömer Şengül, açılış sürecinde desteklerini esirgemeyen Galatasaray Kulübü yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından dernek binasının açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve taraftarlar, açılışın ardından sergilenen Galatasaray'ın şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.