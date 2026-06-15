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Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, transfer listesindeki oyuncularla ilgili temaslarını sürdürürken rotasını İngiltere’ye çevirdi.

JOAO GOMES GÜNDEME GELDİ

Galatasaray’ın değerlendirdiği isimler arasında, İngiliz ekibi Wolverhampton’da forma giyen Joao Gomes de yer alıyor.

Premier Lig’e veda eden kulübün, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı futbolcunun transferine onay verebileceği ifade ediliyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Wolverhampton’ın oyuncu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.

Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin takip ettiği 25 yaşındaki orta sahanın önceliğinin Premier Lig’de kariyerine devam etmek olduğu kaydedildi. Bununla birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden kulüplerden gelecek tekliflere de olumlu yaklaştığı belirtildi.

SEZONU 4 SKOR KATKISIYLA TAMAMLADI

Geride kalan sezonda Wolverhampton formasıyla 41 karşılaşmada görev yapan Joao Gomes, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sundu.

Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.