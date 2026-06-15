Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Türkiye’nin iç ve dış politikasını yakından ilgilendiren kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, güvenlikten ekonomiye, diplomatik gelişmelerden uluslararası zirve hazırlıklarına kadar birçok önemli konu masaya yatırılacak.
Kabine bugün toplanıyor… Beştepe’de yoğun gündem: Masada 4 büyük başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün kritik gündemle toplanıyor. ABD-İran mutabakatının ekonomik etkileri, Ankara’daki NATO Zirvesi hazırlıkları, Gazze’deki son durum, “Terörsüz Türkiye” süreci ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak. Gözler Erdoğan’ın toplantı sonrası açıklamalarında.Kaynak: Haber Merkezi
GÜNDEMDE ABD-İRAN MUTABAKATI VAR
Kabine toplantısının en önemli başlıklarından birini ABD ile İran arasında varılan mutabakat oluşturacak. Söz konusu anlaşmanın bölgesel dengelere etkileri ile küresel ekonomi ve para piyasalarında oluşturabileceği sonuçlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Özellikle enerji piyasaları, uluslararası ticaret ve finansal hareketlilik üzerindeki olası etkiler kabine üyelerinin gündeminde olacak.
NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI MASADA
Toplantının dikkat çeken bir diğer konusu ise Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi olacak. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı kritik zirve öncesinde yürütülen hazırlıklar detaylı olarak gözden geçirilecek. Başta güvenlik önlemleri olmak üzere ulaşım, lojistik ve diplomatik organizasyon süreçlerine ilişkin son durum değerlendirilecek.
Zirvenin uluslararası gündemi ve Türkiye’nin bu süreçte üstleneceği rol de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.
ORTA DOĞU’DAKİ SON GELİŞMELER MASADA
Kabinenin dış politika gündeminde Orta Doğu’daki gelişmeler de önemli yer tutuyor. Özellikle ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan diplomatik ve askeri hareketlilik kapsamlı şekilde analiz edilecek. Bölgedeki mevcut tablo, Türkiye’nin dış politika stratejileri açısından değerlendirilecek.
Bunun yanında Gazze’de devam eden insani kriz de toplantının öncelikli konularından biri olacak. Ateşkes girişimleri, bölgeye yönelik insani yardımlar ve Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temasların son durumu kabine üyeleri tarafından ele alınacak.
“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİNDE SON DURUM
İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı süreç de toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Meclis bünyesinde çalışmalarını sürdüren komisyonun son durumu değerlendirilecek, güvenlik birimlerinden gelen sahadaki bilgiler kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Ayrıca süreç kapsamında planlanan yasal düzenlemeler ve atılması beklenen yeni adımlar konusunda yol haritası oluşturulması bekleniyor. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler de toplantıda ele alınacak.
EKONOMİDEKİ SON TABLO GÖRÜŞÜLECEK
Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Para piyasalarındaki son durum, enflasyonla mücadele politikaları ve 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin ekonomik beklentiler masaya yatırılacak.
Hükümetin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda atılabilecek yeni adımların da görüşülmesi beklenirken, piyasalardaki gelişmelerin vatandaşlara yansımaları da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.
Gözler şimdi toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması beklenen açıklamalara çevrildi. Kabine toplantısından çıkacak kararların hem iç siyasette hem de dış politikada önemli mesajlar içermesi bekleniyor.