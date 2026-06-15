Kabine bugün toplanıyor… Beştepe’de yoğun gündem: Masada 4 büyük başlık var

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI MASADA

Toplantının dikkat çeken bir diğer konusu ise Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi olacak. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı kritik zirve öncesinde yürütülen hazırlıklar detaylı olarak gözden geçirilecek. Başta güvenlik önlemleri olmak üzere ulaşım, lojistik ve diplomatik organizasyon süreçlerine ilişkin son durum değerlendirilecek.

Zirvenin uluslararası gündemi ve Türkiye’nin bu süreçte üstleneceği rol de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.