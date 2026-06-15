Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü

Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Haziran Pazartesi hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde mevsim normallerinde bir hava beklenirken Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağana ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 1

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre, hafta sonu ülkeyi esir alan yağışlar batıda yerini bulutlu havaya bırakacak. Ancak ülkenin doğusunda etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 2

15 Haziran 2026 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminleri şöyle:

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 3

MARMARA
Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Pazçalı bulutlu

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 4

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 5

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 6

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: Hafta sonu yağmurları bitti, güneşli hava geri döndü - Resim: 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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