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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları devam ederken, sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın, O Jogo'ya dayandırdığı habere göre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Franjo Ivanovic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma aşamasına geldi.

25 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Haberde, Benfica forması giyen 22 yaşındaki Hırvat golcü için Hull City'nin toplam 25 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlanacağı ifade edilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.

DİĞER TALİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Franjo Ivanovic ile Galatasaray'ın yanı sıra Como ve Real Betis'in de ilgilendiği ancak transfer yarışını Hull City'nin kazandığı kaydedildi.

Premier Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, transferi kısa süre içerisinde resmen duyurmasının beklendiği ifade edildi.