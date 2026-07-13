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22 yaşındaki ön liberonun bu akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması beklenirken, uçağının yaklaşık saat 21.00'de iniş yapacağı öğrenildi. Sağlık kontrollerini tamamlayacak olan genç futbolcu, ardından kendisini Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijerya kökenli Fransız futbolcunun transferi için kulübüyle kiralama formülü üzerinden anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmanın 6 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu içerdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Lesley Ugochukwu'nun kısa süre içinde takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarında yer alması bekleniyor. Galatasaray böylece yaz transfer dönemindeki ilk resmi takviyesini kadrosuna kazandırmış olacak.