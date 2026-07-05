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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bruno Fernandes için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre Portekizli yıldız, sarı-kırmızılı kulüple yapılacak olası anlaşmada yıllık 21 milyon euro net maaş talep etti.

MAAŞ BEKLENTİSİ YÜKSEK BULUNDU

Haberde, Galatasaray yönetiminin Bruno Fernandes'in maaş beklentisini yüksek bulduğu ve transfer şartları üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Öte yandan Manchester United'ın da oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisinin bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Sarı-kırmızılıların, mali şartların oluşması halinde Bruno Fernandes transferi için girişimlerini sürdürmeyi planladığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.