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Kaynak: Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, YENİÇAĞ olarak Bakırköy Meydanı'nda futbolseverlerin nabzını tuttuk. Vatandaşlara turnuvanın şampiyonluk favorisini, Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasını bekledikleri futbolcuyu ve hayallerindeki final eşleşmesini sorduk. Cevaplarda Fransa ve Kylian Mbappe isimleri öne çıktı.

"FRANSA'NIN İLERİ ÜÇLÜSÜ ÇOK TEHLİKELİ"

Bakırköy Meydanı'nda mikrofon uzattığımız vatandaşların büyük bölümü, kupanın en güçlü adayının Fransa olduğunu söyledi.

Bir vatandaş, Fransa'nın motivasyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi 2022'de Arjantin'le final oynamışlardı, kaybetmişlerdi. Bir hesaplaşma var. Ben bu sefer Fransa'nın alacağını düşünüyorum."

Bir başka futbolsever ise Fransa'nın oyun anlayışını şu sözlerle değerlendirdi:

"Benim favorim en atak futbolu oynayan Fransa. İnanılmaz iyi oynuyorlar. Atak futbol... Gözlerimizin pası siliniyor yani."

Fransa'nın hücum hattına vurgu yapan başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Herkesin söylediği gibi Fransa olacaktır. Çünkü Fransa'nın ileri üçlüsü çok tehlikeli bir hat."

Turnuvada gönlünün Portekiz'den yana olduğunu belirten bir vatandaş ise Cristiano Ronaldo'ya desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Portekiz tabii Ronaldo'dan dolayı. Umarım Ronaldo bir Dünya Kupası şampiyonluğu görür futbolu bitirmeden."

ALTIN AYAKKABI İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY MBAPPE

Turnuvanın gol krallığı yarışında vatandaşların en çok dile getirdiği isim Kylian Mbappe oldu.

Gol krallığı yarışını değerlendiren bir vatandaş şunları söyledi:

"Yani şu an gol krallığına baktığımızda Messi ile Mbappe yarışıyor ama Mbappe'ye daha çok gol atacağını düşündüğüm için Mbappe olacaktır."

Bazı vatandaşlar ise farklı isimlerin de öne çıkabileceğini düşünüyor.

Bir futbolsever,

"Büyük bir ihtimalle Mbappe olur veya Ousmane Dembele olur."

ifadelerini kullanırken, genç yıldız Lamine Yamal'a dikkat çeken bir başka vatandaş ise,

"Altın ayakkabının sahibi de bence Lamine Yamal olabilir gibi."

yorumunu yaptı.

FİNAL TAHMİNLERİNDE FARKLI SENARYOLAR

Vatandaşlar, turnuvanın final eşleşmesi konusunda da farklı tahminlerde bulundu.

2022 Dünya Kupası finalinin yeniden oynanacağını düşünen bir vatandaş,

"Geçen Dünya Kupası, dört yıl önceki gibi Fransa - Arjantin olacağını düşünüyorum ben."

ifadelerini kullandı.

Ronaldo ile Mbappe'yi finalde karşı karşıya görmek istediğini söyleyen bir vatandaş ise,

"Bilemiyorum... Fransa ve Portekiz finali çok güzel olur bence."

derken, başka bir futbolsever de,

"Yani İspanya - Fransa finali olabilir."

şeklinde konuştu.