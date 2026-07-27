Avusturya kampının son hazırlık maçında Venezia'ya karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın eksik yönlerini tek tek değerlendirirken yeni sezon öncesi yol haritasını da paylaştı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA SONUÇTAN ÇOK GELİŞİM ÖNEMLİ

Hazırlık döneminde skorun ikinci planda olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Burada bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Milli oyuncular için 7 gün oldu. Bugün süre vermek için bile erken ama hem oynamak istediler, 45'te çıkarır mıyız diye düşündük, 60'ta çıkardık." ifadelerini kullandı.

'KOŞUCU OYUNCULARA İHTİYACIMIZ OLUYOR'

Hücumdaki eksiklere de değinen Buruk, "Savunma arkası koşular lazım. O tür koşular yapacak oyunculara ihtiyacınız oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama oynayan takımlara karşı koşucu oyuncular önemli oluyor." dedi.

SAVUNMADAKİ HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli teknik adam, "Bugün üzerinde düşünmemiz gereken konu, çok fazla kolay pozisyon vermemiz oldu. Yorgunluk ve yüksek şiddetli antrenmanlar da elbette etken ama defansif anlamda pozisyon alma konusuna daha çok çalışmalıyız. Dediğim gibi bugün kolay pozisyonlar verdik. Maçın başında ve son bölümünde gördük. Bu kadar kolay pozisyonlar vermek bu seviyede, düşüneceğimiz tartışacağımız bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

'VILLARREAL MAÇI BİZİM İÇİN ÖLÇÜ OLACAK'

Takımın henüz hazır olmadığını ifade eden Buruk, "Performansımızın çok altında kaldık. Takım olarak hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Önümüzde lige hazırlanmak için uzun bir süre var. Bizim için en ölçü olacak maç Villarreal maçı. Fiziksel olarak daha hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

YOĞUN ÇALIŞMA PROGRAMI DEVAM EDECEK

Avusturya kampında üç gün daha çalışacaklarını ve antrenman temposunu artıracaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bu hafta bizim için geçiş haftası. 3 gün daha buradayız. Yoğunluğu artıracağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Rennes maçı öncesi yoğunluğu biraz azaltıp o maça daha iyi şekilde çıkacağız. Buraları sakatlıksız geçirmek önemli. Sonuçlara çok fazla takılmadan, kadro yapısını değerlendirmek için de bu maçlar bizim için fırsat." diyerek hazırlık sürecinin planını anlattı.