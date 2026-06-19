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Süper Lig’de üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, hem ligde hem Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmak için transfer hamlelerine erkenden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna 3-4 kritik takviye yapmayı hedeflerken savunma hattı için dünya futbolunun önemli isimlerinden birini transfer etmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray Yönetimi, uzun zamandır listesinde bulunan Virgil van Dijk ile yeniden temas kurdu. Daha önce de görüşülen ancak karar sürecini Dünya Kupası sonrasına bırakmak isteyen 34 yaşındaki savunmacı için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, turnuva sona ermeden transferde önemli mesafe kat etmeyi amaçlıyor.

Tecrübeli stoperden olumlu geri dönüş alınması halinde Galatasaray cephesi vakit kaybetmeden Liverpool ile görüşmelere başlayacak ve bonservis sürecini kısa sürede sonuçlandırmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, 2026-2027 sezonuna savunmada Van Dijk ve Davinson Sanchez ikilisiyle başlamak. Bu senaryoda A Milli Takım’ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı’nın da rotasyonun önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Böylece teknik heyetin elinde savunma hattında geniş bir alternatif havuzu oluşacak.

Yurt dışındaki transfer platformlarında Van Dijk’ın Galatasaray’a transfer olasılığı yüzde 47 seviyesinde gösteriliyor. Hollanda Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı Dünya Kupası maçında fileleri havalandıran deneyimli savunmacı, ilerleyen yaşına rağmen fiziksel gücüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Van Dijk’ı savunmanın lideri olarak düşündüğü belirtiliyor.