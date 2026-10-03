Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş, sportif faaliyetlerinin yanı sıra ticari gelirlerini artırmaya yönelik yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray'ın daha önce duyurduğu kafe projesi 'Caffe Il Gala'ya benzer bir girişimle yiyecek ve içecek sektörüne kendi markasıyla adım atacak.

Beşiktaş Kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen faaliyet sunumları sırasında yeni projeye ilişkin ilk bilgiler kongre üyeleriyle paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ MARKASI: 1903 COFFEE CO.

Genel kurul salonundaki ekranlarda gösterilen sunumda, Beşiktaş'ın hayata geçirmeyi planladığı kafe markasının 1903 Coffee Co. adını taşıyacağı açıklandı.

Kulübün kuruluş yılından esinlenilerek oluşturulan markayla taraftarların sosyal yaşamda Beşiktaş ile daha fazla buluşması ve kulübe yeni bir ticari gelir kaynağı kazandırılması hedefleniyor.

Proje, kulübün resmî iletişim kanallarından henüz ayrı bir duyuru yapılmadan önce genel kurul üyelerine tanıtıldı.