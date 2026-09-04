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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda bulduğu golle üç puana uzandı.

VAR KARARIYLA GELEN İLK GOL

Maça etkili başlayan Galatasaray, 16. dakikada Victor Osimhen'in vuruşuyla öne geçti. Üst direkten dönen topun çizgiyi geçtiği VAR incelemesiyle tespit edildi ve gol geçerlilik kazandı. İlk yarıda başka gol olmayınca Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

BAŞAKŞEHİR PES ETMEDİ

İkinci yarıda ev sahibi ekip baskısını artırdı. 66. dakikada Shomurodov, penaltıdan skora dengeyi getirdi. Galatasaray ise bu gole 71. dakikada Lucas Torreira'nın şık golüyle cevap vererek yeniden öne geçti.

Ancak Başakşehir mücadeleyi bırakmadı. 76. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in ters kafa vuruşu kendi ağlarına gitti ve skor 2-2 oldu.

KIRMIZI KART SONRASI GELEN GALİBİYET

79. dakikada Başakşehir'de Umut Bozok, Rafael Leao'ya yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

83. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SARA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara, yaptığı klas vuruşla fileleri havalandırdı ve Galatasaray'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligde kritik bir deplasmandan üç puanla ayrılırken, Başakşehir sahasında puan alamadı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir:Deniz , Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Umut Güneş.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santra vuruşu ile başladı.

GALATASARAY MAÇA HIZLI BAŞLADI

1' Batrakov'un ortasında Victor Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz Dilmen çıkardı.

YUNUS AKGÜN KALEYİ YOKLADI

6' Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında ceza yayına sokulan Yunus Akgün sol ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.

GALATASARAY TÜM HATLARIYLA RAKİP YARI SAHASINDA

8' Tüm hatlarıyla rakip yarı sahasına yerleşen Galatasaray, ayağa paslarla boşluk arıyor.

DİREKTEN DÖNDÜ

17' Osimhen'in ceza yayından sağ ayak içiyle çektiği şut üst direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

17' Galatasaray'da ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Victor Osimhen şutunu çekti. Top üst direkten çizgiye düşüp geri döndü. Hakem VAR'ı dinleyerek topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve golü verdi.

BAŞAKŞEHİR'İN ATAĞI

25' Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Operi'nin ortaya çevirdiği topu arka direkte Skov Olsen topuğulya indirdi, kaleci Uğurcan çıktı ve topu aldı.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

27' Tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray'da sağ kanattan son çizgiye inen Sallai ortasını yaptı. Arka direkteki Osimhen topu kale alanı önünde olan Batrakova indirdi fakat Batrakov iyi bir vruuş çıkaramadı. Devamında karamboldeki top Gabriel Sara'ya çarpıp dışarı çıktı.

VİCTOR OSİMHEN OYUNA DEVAM EDEMİYOR

33' Victor Osimhen yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemiyor. Victor Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oluyor.

LEROY SANE DURAN TOPTAN ŞANSINI DENEDİ

38' Yunus Akgün'e yapılan faul sonrası serbest vuruş kazanan Galatasaray'da duran topun başına Leroy Sane geçti. Sane'nin vuruşunda top farklı dışarı gitti.

BAŞAKŞEHİR BERABERLİK GOLÜNE ÇOK YAKLAŞTI

43' Sol kanattan Operi'nin taşıdığı topu cezza yayının gerisinde alan Kemen bir anda hızlanıp ceza sahası içine girdi. Kale alanı çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır topu dışarı kornere çeldi.

İLK YARI BİTTİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Başakşehir'in santra vuruşu ile başladı.

SON ANDA SALLAİ

49' Olsen, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına çevirdi. Sallai, son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

54' Ön alan baskısında topu kazanan Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası içine ortasında Leroy Sane'nin kafa vuruşu dışarı gitti.

İNANILMAZ POZİSYON, UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

58' Shomurodov savunmanın dengesiz yakalandığı anda bomboş durumda içeri sokuldu topu Kemen'e gönderdi Kemen'in vuruşunda Uğurcan Çakır net gol pozisyonuna izin vermedi.

HAKEM BEYAZ NOKTAYI İŞARET ETTİ

63' Feyzullayev, Sallai'yle mücadelesi sonucu yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Sallai'nin koluyla rakibinin yüzüne müdahalede bulunduğunu belirtip beyaz noktayı gösterdi.

SKORDA DENGE VAR

67' Başakşehir'in kazandığı penaltıda Shomurodov hata yapmadı topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY YENİDEN ÖNDE

71' Leao, ceza alanı yan çizgisi üzerinden nefis bir hareketle Barış'a pasını aktardı. Barış'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topta bekletmeden Jakobslanefis bir verkaç yapan Torrira, kale alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

BAŞAKŞEHİR TEKRARDAN SKORA DENGEYİ GETİRDİ

76' Başakşehir'in sağ kanattan Skov Olsen ile kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Emin Bayram'ı aşan top, kale alanı çizgisi üzerinde Davinson Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALIYOR

79' Umut Bozok, rakip yarı alanda Rafael Leao'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

83' Gabriel Sara'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kale alanı içinde yükselen Davindson Sanchez'in kafasını sıyıran top ağlarla buluştu. Fakat Var incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi. Gol iptal.

GALATASARAY TEKRARDAN ÖNE GEÇİYOR

90+1' Gabriel Sara kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi yolladığı top ağlarla buluştu.

PENALTI KARARI OFSAYTA TAKILDI

90+3' Galatasaray'da Sara'nın kendi yarı sahasından uzun pası ile orta yuvarlakta topla buluşan Rafael Leao, karşı karşıya pozisyonda şuta hazırlanırken BA araya girdi. Boşta kalan topu önünde bulan Deniz Gül, Karbownik'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda önce penaltı noktasını gösterdi, daha sonra Leao için kalkan bayrağı görüp ofsayt kararı verdi.

DİREKTEN DÖNDÜ

90+5' Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında çarprazdan içeri sokulan Karbownik'in ortasında kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.