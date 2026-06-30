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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir takviyeyle güçlendirmeye hazırlanıyor.

BasketNews'ün haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Şehmus Hazer transferinde mutlu sona ulaştı.

Haberde, 27 yaşındaki milli guardın sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak Anadolu Efes'ten ayrılacağı ve Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ayrıca Şehmus Hazer'in, anlaşma kapsamında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en yüksek maaş alan üç yerli oyuncusundan biri olacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla EuroLeague'de 33 karşılaşmaya çıkan milli oyuncu, 13.1 dakika süre alırken 5.6 sayı ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.