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Galatasaray’da transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao transferi için Milan ile yürüttüğü görüşmeler sırasında bir başka oyuncunun durumunu da gündeme aldığı iddia edildi.

GALATASARAY, FOFANA’YI SORDU

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Galatasaray, Rafael Leao için yapılan temaslar sırasında Milan’dan Youssouf Fofana hakkında da bilgi talep etti.

Sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusunun şartlarını öğrenmek istediği belirtildi.

KİRALIK AYRILIK İHTİMALİ VAR

Haberde, Youssouf Fofana’nın Milan’dan kiralık olarak ayrılabileceği ifade edildi.

Milan cephesinin oyuncunun durumuna göre kiralık formülüne kapı aralayabileceği belirtilirken, Galatasaray’ın bu ihtimali yakından takip ettiği öne sürüldü.

FOFANA GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

Fabrizio Romano’nun haberine göre Youssouf Fofana, Galatasaray seçeneğine sıcak bakıyor.

Sarı-kırmızılıların orta saha rotasyonunu güçlendirmek için bu transferde şartların oluşmasını beklediği ifade edildi.

LEAO GÖRÜŞMESİNDE İKİNCİ DOSYA AÇILDI

Galatasaray’ın Rafael Leao transferi için Milan ile temaslarını sürdürürken, Fofana konusunda da bilgi alması transferde yeni bir ihtimali gündeme getirdi.

Sarı-kırmızılıların önümüzdeki süreçte Milan’dan gelecek yanıta göre Fransız futbolcu için resmi adım atıp atmayacağı merak ediliyor.