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İtalya’da Franck Kessie transferinde beklenen gelişme yaşandı.

Bir süredir adı Juventus, Roma ve Atalanta ile anılan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni adresi belli oldu.

ATALANTA TRANSFERİ TAMAMLADI

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Atalanta, Franck Kessie’yi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinin, Kessie’nin temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerin ardından transferde mutlu sona ulaştığı belirtildi.

ESKİ KULÜBÜNE GERİ DÖNDÜ

Franck Kessie, Avrupa kariyerinde daha önce Atalanta formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bergamo ekibindeki performansıyla öne çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, ardından Milan’a transfer olmuş ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı.

JUVENTUS VE ROMA DA GÜNDEMDEYDİ

Kessie’nin adı son günlerde Juventus ve Roma ile de anılıyordu.

Ancak transfer yarışında devreye giren Atalanta, süreci hızlandırarak oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

ORTA SAHAYA GÜÇLÜ TAKVİYE

Atalanta, Franck Kessie hamlesiyle orta sahasına önemli bir takviye yaptı.

Tecrübeli futbolcunun fizik gücü, oyun tecrübesi ve Serie A’yı yakından tanımasıyla İtalyan ekibine önemli katkı sağlaması bekleniyor.