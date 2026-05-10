Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, saha içindeki sevincini sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakibi Fenerbahçe’ye yönelik yaptığı göndermeler geceye damga vurdu.

'OKANBALL DOMİNASYONU' PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın ilk paylaşımında son yıllarda Fenerbahçe’de görev yapan teknik direktörler yer aldı.

Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco’nun bulunduğu videoda Okan Buruk’un başarısına vurgu yapıldı.

Paylaşımda, “Son 4 sezondur OkanBall #DOMİN4SYON’u rakip tanımıyor” ifadeleri kullanıldı.

'SAKIN HA' GÖNDERMESİ

Galatasaray’ın en çok konuşulan paylaşımı ise Fenerbahçe’ye yönelik “Sakın Ha” göndermesi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe’nin Süper Kupa şampiyonluğu sonrası yaptığı paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Galatasaray’ın paylaşımında, “Bir daha SAKIN HA!” ifadeleri yer aldı.