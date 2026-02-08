Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yenmeyi başardı.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edilmişti.

Galatasaray'dan hakem kararlarıyla alakalı açıklama geldi.

Galatasaray'dan açıklama:

Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız maçta Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan formsuz, yeteneksiz ve yetersiz hakem üçlüsü, maçın başından sonuna kadar sergiledikleri taraflı ve tutarsız yönetimle müsabakayı açıkça katletmiştir. Rakip takım lehine kolayca çalınan faullere karşılık, takımımız aleyhine verilmeyen fauller, sahadaki adaletsizliğin ve çifte standardın somut göstergesidir. Bugün gelinen noktada Merkez Hakem Kurulu’nun başında bulunan ve Galatasaray düşmanlığıyla bilinen Recep Ankaralı’nın bu görevi yerine getiremediği çok açıktır. Federasyon yetkililerinden bu zat ve başhakem Özlem Yalman’ın acil bir şekilde basketbol salonlarından uzaklaştırılması için gerekli aksiyonların alınmasını bekliyoruz."