08 Şubat 2026 Pazar
Tarık Biberoviç derbiye damga vurdu: Fenerbahçe, geriden gelip kazandı

Tarık Biberoviç derbiye damga vurdu: Fenerbahçe, geriden gelip kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nin derbi maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı geriden gelip 79-77 yenmeyi başardı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde büyük bir heyecana sahne olan derbi maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 79-77 yendi.

Fenerbahçe'nin Başlangıç İlk 5'i

Galatasaray'ın Başlangıç İlk 5'i

Galatasaray karşılaşmaya iyi başlayarak ilk üç periyotta üstünlüğü elinde tutsa da, Fenerbahçe son bölümde oyunu çözerek galibiyete ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, maçın son periyoduna 57-52’lik üstünlükle girdi.

Fenerbahçe’de Tarık Biberoviç, özellikle dördüncü çeyrekte kaydettiği sayılarla galibiyette önemli rol oynadı. Tarık, maçta 21 sayıyla oynadı ve karşılaşmanın en skorer ismi olarak müsabakaya damga vurdu.

Çeyrek Sonuçları:

1. Çeyrek: Fenerbahçe 13 - 20 Galatasaray

2. Çeyrek: Fenerbahçe 32 - 33 Galatasaray

3. Çeyrek: Fenerbahçe 52 - 57 Galatasaray

4. Çeyrek: Fenerbahçe 79 - 77 Galatasaray

Sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle ligde zirveye oturdu; Fenerbahçe, 19 maçta 17 galibiyet aldı. Galatasaray ise 11 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe Beko, ligde bir sonraki maçta Türk Telekom ile karşılaşacak. Galatasaray ise Karşıyaka deplasmanına gidecek.

